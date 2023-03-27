Франция

Кореєць може переїхати у столицю Франції.

Захисник Наполі Кім Мін Дже може змінити клубну прописку, повідомляє Foot Mercato.

За інформацією джерела, з 1 по 15 липня футболіста можна буде купити за зниженою ціною – за 52-53 млн євро. Це передбачено його договором. Цим хоче скористатись паризький гранд.

Зазначимо, що вражаючі виступи гравця цього сезону привернули увагу керівників Тоттенгема та Манчестер Юнайтед.

Раніше футболіст прокоментував чутки про можливий перехід до клубу англійської Прем'єр-ліги.