Захисник Наполі не потрібен парижанам.
Кім Мін Чже, getty images
28 березня 2023, 18:59
Парі Сен-Жермен приписали інтерес до захисника Наполі Кім Мін Дже, проте Sky Sports повідомляє, що французький клуб не претендує на футболіста.
Очікується, що єдиним претендентом на корейського гравця залишиться представник АПЛ — Манчестер Юнайтед.
Зазначимо, що авторитетний статистичний портал Transfermarkt оцінює гравця в 50 мільйонів євро. Контракт з Наполі розраховано до літа 2025 року.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ПСЖ минулого літа пропонував Рашфорду зарплату 400 тисяч фунтів на тиждень.