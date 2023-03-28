Франция

Захисник Наполі не потрібен парижанам.

Парі Сен-Жермен приписали інтерес до захисника Наполі Кім Мін Дже, проте Sky Sports повідомляє, що французький клуб не претендує на футболіста.

Очікується, що єдиним претендентом на корейського гравця залишиться представник АПЛ — Манчестер Юнайтед.

Зазначимо, що авторитетний статистичний портал Transfermarkt оцінює гравця в 50 мільйонів євро. Контракт з Наполі розраховано до літа 2025 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ПСЖ минулого літа пропонував Рашфорду зарплату 400 тисяч фунтів на тиждень.