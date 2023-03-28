Франция

Парижани шукають нового тренера.

Керівництво Парі Сен-Жермен допускає зміну головного тренера в найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання La Reppublicа, французький клуб розглядає кандидатуру головного тренера збірної Італії Роберто Манчіні.

Стверджується, що у випадку призначення Манчіні, збірна Італії спробує запросити Антоніо Конте, який нещодавно покинув Тоттенгем.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ПСЖ минулого літа пропонував Рашфорду зарплату 400 тисяч фунтів на тиждень.