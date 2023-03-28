Парижани шукають нового тренера.
Роберто Манчіні, getty images
28 березня 2023, 21:59
Керівництво Парі Сен-Жермен допускає зміну головного тренера в найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання La Reppublicа, французький клуб розглядає кандидатуру головного тренера збірної Італії Роберто Манчіні.
Стверджується, що у випадку призначення Манчіні, збірна Італії спробує запросити Антоніо Конте, який нещодавно покинув Тоттенгем.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ПСЖ минулого літа пропонував Рашфорду зарплату 400 тисяч фунтів на тиждень.