Франция

Чим більше гравець грає — тим більше отримує.

Італійський півзахисник французького Парі Сен-Жермен Марко Верратті є визнаним лідером команди, за яку виступає з моменту трансфера з Пескари в 2012 році.

Однак завжди є бодай одне "але" — 30-річний виконавець страждає від численних травм, які накопичились упродовж його професійної кар’єри, та постійно нагадують про себе рецидивами.

У підсумку, далеко не поодинокими були випадки, коли "червоно-сині" залишались без ключового виконавця центру поля на важливі протистояння, що в підсумку коштувало їм здобуття необхідних результатів.

Аби відсутність Верратті хоча б не настільки сильно била по клубній кишені, спортивний директор Луїс Кампос та керівники ПСЖ вигадали нову прогресивну модель контракту спеціально для випадку з Верратті.

Фактично, щодо частини базової заробітної платні Марко відбувається процес індексації, розмір якої залежить від кількості матчів, які він зіграє в поточному сезоні.

Відсоток індексації при цьому збільшується також і відповідно до стадії змагань, у яких бере участь гравець.

ПСЖ таким чином проводить тестування нової моделі на італійському футболісту, і вже хоче розширити аналогічні умови на вікових і травматичних виконавців.

Верратті в поточному сезоні відіграв 30 матчів, зробивши один гольовий пас.