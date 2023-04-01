Франция

Франуз може змінити клуб.

Півзахисник Ніцци Кефрен Тюрам привернув увагу ряда європейських клубів, які боротимуться за гравця наступним літом.

Як повідомляє видання RMC Sport, талановитий футболіст зацікавив Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, Ліверпуль, Лейпциг та Айнтрахт.

У поточному сезоні Кефрен відіграв 39 матчів, забив два голи та віддав вісім гольових передач, тоді як Маркус за 26 ігор оформив 15 голів та чотири гольові передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Кефрена Тюрама також націлився Парі Сен-Жермен.