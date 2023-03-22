Італія

"Нерадзуррі" готові підсилити атакувальну позицію.

Інтер хоче підсилити лінію атаки. Міланський клуб обирає між двома форвардами: один — з АПЛ, інший — з Бундесліги, повідомляє Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, міланці розглядають два варіанти, і обидва форварди можуть переїхати в Мілан на правах вільних агентів, — це Роберто Фірміно з Ліверпуля та Маркус Тюрам з менхенгладбаської Боруссії.

Відомо, що француз у пріоритеті, оскільки він молодший. "Нерадзуррі" вже запропонували французу зарплату у розмірі 5 мільйонів євро на рік.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Маркус Тюрам — головна мета Атлетіко на літнє трансферне вікно.