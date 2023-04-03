Франция

Півзахисник парижан прокоментував поразку від Ліона.

Парі Сен-Жермен напередодні поступився в принциповому домашньому поєдинку Ліону в рамках двадцять дев’ятого туру французької Ліги 1.

ПСЖ — Ліон 0:1 Відео голу та огляд матчу Ліги 1

Півзахисник "червоно-синіх" Данілу Перейра після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Гравці ПСЖ не поважають свій клуб, не викладаються на повну, і якщо ми не почнемо робити це вже зараз, то буде важко перемогти в чемпіонаті в цьому сезоні.

Ми перебуваємо в складній фазі, але маємо покінчити з нею. Відрив від найближчого конкурента складає всього шість очок, що в жодному випадку не гарантує нам титул. ПСЖ має захистити чемпіонське звання, але для цього потрібно змінити настрій та ще багато речей.

Однак говорити про те, як саме це потрібно зробити, — це вже не моя справа", — заявив португальський виконавець.

У наступному турі чиннім чемпіони Франції гратимуть у гостях проти колишнього клубу свого керманича — Ніцци.