Італія

Заради "старої синьйори" француз відмовився від роботи у п'яти збірних.

Колишній головний тренер мадридського Реалу Зінедін Зідан хоче очолити туринський Ювентус. Про це повідомляє L'Equipe.

За інформацією джерела, 50-річний француз зацікавлений у роботі тільки в "старій синьйорі", за яку він виступав як гравець з 1996 по 2001 рік.

Також зазначається, що Зідан чекає на свій шанс і заради цього відмовився працювати з п'ятьма збірними — Португалія, Бразилія, США, Катар та ОАЕ.

Щодо Ювентуса, з якого напередодні зняли 15 очок, то керівництво клубу повністю довіряє Массіміліано Аллегрі, незважаючи на посередні результати.

Нагадаємо, Зідан працював лише з Реалом, де він виборов 11 троффеїв, у тому числі тричі перемігши в Лізі чемпіонів і двічі в іспанській Ла Лізі.