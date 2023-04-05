Франция

Вирішальними для фахівця будуть матчі проти Ніцци та Ланса.

Головний тренер ПСЖ Крістоф Галтьє може достроково залишити французьку команду. Про це повідомляє L'Équipe.

За інформацією джерела, керівництво парижан незадоволене виступами команди, яка програла вісім матчів у 2023 році.

Дві останні поразки парижан у Лізі 1 від Ренна та Ліона дозволили підпустити Марсель та Ланс у боротьбу за чемпіонство на відстань у шість очок.

ПСЖ дає Галтьє два матчі на виправлення ситуації і якщо будуть невдачі, то він може бути звільнений.

Таким чином, можливо вирішальними матчами для Галтьє, стануть поєдинки проти Ніцци (8 квітня) та Ланса (15 квітня).

Також зазначається, що довгострокове майбутнє фахівця в ПСЖ вже вирішено – якщо клубу вдасться знайти йому заміну – Галтьє залишить парижан після закінчення сезону.