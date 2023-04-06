Франция

Це може бути різкою зміною ухилу трансферної політики клубу.

Керівництво французького Парі Сен-Жермен, вочевидь, залишилось невдоволеним останніми виступами команди, яка в цьому сезоні залишає сподівання лише на здобуття чергового чемпіонського титулу.

Саме тому "червоно-сині" наразі посилено готуються до літнього трансферного вікна, під час якого планують фактично зібрати наново власний склад.

Про це свідчить не тільки перелік "недоторканих" для продажу виконавців, який нещодавно з’явився в місцевих ЗМІ, а й наступні плани радника із питань футболу парижан Луїса Кампоса.

Фахівець підготував список із п’яти виконавців, що буде розширюватись із часом, за яких клуб буде передусім боротись на трансферному ринку.

До нього увійшли: півзахисник Ніцци Кефрен Тюрам, нападник франкфуртського Айнтрахта Рандаль Коло Муані, півзахисник Монако Юссуф Фофана, півзахисник менхенгладбахської Боруссії Куадіо Коне та нападник Ліона Раян Шеркі.

Усі гравці мають французьке громадянство, не старші за 24 роки та є провідними виконавцями у власній віковій групі на міжнародному рівні, що свідчить про зміну всієї трансферної політики ПСЖ.