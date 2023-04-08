Франция

Неприємний епізод удалось загасити на самому початку.

Напередодні гостьового матчу тридцятого туру французької Ліги 1 проти Ніцци нападник Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе гаряче відреагував на рекламну кампанію продажу абонементів на наступний сезон, яку випустив клуб.

На думку футболіста, на відеоматеріалах було забагато його зображень та фрагментів із епізодами його гри, що могло роздратувати решту команди.

Кіліан на цьому тлі опублікував гнівний допис у соціальних мережах, а головному тренеру "червоно-синіх" Крістофу Галтьє під час передматчевого інтерв’ю довелось відповідати на питання щодо стану психології в колективі на тлі скандальної ситуації.

"Очевидно, що ситуація, що склалась довкола цієї реклами, хвилює Кіліана та клуб. Сьогодні він пропустив частину тренування через проблему зі стегном, але це не зашкодить його участі в грі проти Ніцци.

Я знаю, що між керівництвом та Кіліаном було багато дискусій із приводу останніх подій. Подробиці інциденту з'ясовується.

Президент приїхав до нас і виступив у роздягальні. Усе, що було сказано, залишиться там назавжди. Але було важливо, щоб президент був тут, щоб поговорити", — заявив французький фахівець.

Наступний матч ПСЖ зіграє проти Ніцци на виїзді 8 квітня, о 22:00.