Бразилець подякував усім представникам клубу.
Маркіньйос - Getty Images
09 квітня 2023, 09:23
Маркіньйос подякував всім представникам паризького клубу після отримання нагороди за 400-ий матч в якості гравця ПСЖ.
"ПСЖ завжди висловлює мені велику вдячність, вболівальники також, усі в клубі. Я дуже щасливий у Парижі".
На поєдинок з Ніццею бразилець вивів діючого чемпіона з капітанською пов'язкою.
Загалом після доєднання до команди з Роми йому вдалося йому вдалося забити 38 голів та 9 разів асистувати партнерам і виграти безліч різноманітних трофеїв.