Франция

Бразилець подякував усім представникам клубу.

Маркіньйос подякував всім представникам паризького клубу після отримання нагороди за 400-ий матч в якості гравця ПСЖ.

"ПСЖ завжди висловлює мені велику вдячність, вболівальники також, усі в клубі. Я дуже щасливий у Парижі".

На поєдинок з Ніццею бразилець вивів діючого чемпіона з капітанською пов'язкою.

Загалом після доєднання до команди з Роми йому вдалося йому вдалося забити 38 голів та 9 разів асистувати партнерам і виграти безліч різноманітних трофеїв.