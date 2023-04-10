Керманич Марселя прокоментував нічию проти Лор’яна.
Ігор Тудор, twitter.com/RMCsport
10 квітня 2023, 08:55
Марсель у рамках гостьового поєдинку тридцятого туру французької Ліги 1 зіграв унічию на полі Лор’яна.
Лор'ян — Марсель 0:0 Огляд матчу
Головний тренер "провансальців" Ігор Тудор після завершення зустрічі прокоментував виступ власної команди.
"Я не можу звинувачувати гравців у цьому результаті. Ми грали з хорошою інтенсивністю, були добре підготовлені, застосовували те, над чим працювали під час тренувань.
Ми погано діяли саме під час завершення атак, останнього пасу. Лор’ян не хотів грати, вони сиділи в обороні для того, щоб потім іти до контратаки. Це типова французька футбольна команда.
Я залишився задоволений грою своєю команди, задоволений футболом, який ми показали в цілому, але не результатом. Сьогодні мені подобається бачити команду, гра якої мені імпонує, мені нема за що її звинувачувати", — заявив хорватський фахівець.
У наступному турі Марсель прийматиме Труа.