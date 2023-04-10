Франция

Дивіться відео найкращих моментів матчу французької Ліги 1, що відбувся 10 квітня 2023 року, 21:45.

Напередодні Марсель завершував тридцятий тур французької Ліги 1 гостьовим матчем проти Лор’яна, основний склад якого добряче побили різноманітні пошкодження ключових футболістів.

У підсумку, команда Ігора Тудора намагалась на досвіді та з мінімальною витратою власних сил, але розкрити захист суперників так і не вийшло. Навіть за умов появи на полі Руслана Маліновського на заключні миттєвості поєдинку.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Лор'ян — Марсель у французькій Лізі 1:

Лор'ян — Марсель 0:0

Лор'ян: Манноне — Мейте, Талбі, Ле Гофф — Катлін, Понсо, Макенго, Йонгва — Февр, Дьєнг (Коне, 82), Аушіш (Діарра, 74).

Марсель: Лопес — Жиго (Мбемба, 82), Балерді, Колашинац (Баї, 90+1) — Клосс, Верету, Ронж'є, Тавареш — Юндер, Гендузі (Маліновський, 81) — Санчес (Вітінья, 82).

Попередження: Маліновський, Балерді