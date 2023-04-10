Франция

Парижани хочуть повернути гравця на батьківщину.

Наближення моменту початку літнього трансферного вікна вказує на необхідність командам уже зараз вибудовувати власну стратегію поведінки на ринку перемовин.

Французький Парі Сен-Жермен у цьому плані вже має певні напрацювання у вигляді ідеї радника з питань футболу Луїса Кампоса "оточити" нападника Кіліана Мбаппе французькими провідними виконавцями найвищого ґатунку.

Як повідомляє місцева преса, до їхнього переліку може долучитись форвард леверкузенського Баєра Мусса Діабі, який здобував базову футбольну освіту саме в складі "червоно-синіх", після чого дебютував у складі "дорослої" команди в грі проти Кана 12 серпня 2018 року (3:0).

Однак у підсумку після завершення того сезону німці заплатили 15 млн євро за трансфер свого нинішнього 23-річного лідера, і тепер запитуватимуть значно більше за можливість його повернення до Ліги 1.

Як мінімум, портал Transfermarkt оцінив гравця в 50 млн євро, тоді як за умови завершення контракту лише в 2025 році "фармацевти" можуть запитати за його трансфер значно більше.

У поточному сезоні Діабі відіграв 37 матчів, забивши 13 голів та віддавши дев’ять гольових передач.