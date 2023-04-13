Франция

Клуб хоче розлучитися із 20-річним футболістом.

ПСЖ влітку хоче продати Юго Екітіке, повідомляє GFFN з посиланням на Foot Mercato.

За інформацією джерела, керівництво ПСЖ розчароване в Екітіке та розраховує продати гравця влітку. Зазначається, що клуб поки не повідомив Екітіке про своє рішення.

Гравець, незважаючи на всі труднощі у першому сезоні, хоче залишитися у ПСЖ.

20-річний форвард має намір досягти успіху в ПСЖ і вірить, що зможе скористатися шансом через травму Неймара.

У поточному сезоні Екітіке забив 3 голи і віддав 3 гольові передачі у 20 матчах Ліги 1.