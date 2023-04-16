Завершився матч чемпіонату Франції.
Фото: ФК ПСЖ
16 квітня 2023, 00:18
У рамках 31 туру французької Ліги 1 ПСЖ на своєму місці приймав другу команду чемпіонату — Ланс.
Колектив Крістофа Галтьє зумів здолати гостей та підтвердив свої плани на чемпіонство.
ПСЖ – Ланс 3:1
Голи: Мбаппе, 31, Вітінія, 37, Мессі, 40 – Франковські, 60 (з пенальті).
ПСЖ: Доннарумма, Хакімі, Рамос, Маркіньос (Заїр-Емері, 88), Данило Перейра, Мендеш (Бернат, 77), Фабіан Руїс, Солер, Вітінья, Мессі, Мбаппе.
Ланс: Самба, Граді (Давид Кошта, 84), Данзо, Медіна, Мачадо (Айдара, 73), Франковські, Томассон (Сотока, 46), Фофана, Фюльжені (Онана, 46), Абдул-Самед, Опенда.
Вилучений: Абдул-Самед, 19.