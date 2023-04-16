Франция

Український захисник провів на полі всю дистанцію та допоміг перемогти прямого конкурента.

У рамках 31 туру французької Ліги 1 Страсбур здобув на своєму полі впевнену перемогу над Аяччо (3:1), який також веде боротьбу за збереження місця в еліті.

У цьому протистоянні у стартовому складі господарів на поле вийшов лівий захисник збірної України Едуард Соболь, який відіграв до фінального свистка і взяв участь у цьому переможному результаті, хоч і не відзначившись результативними діями.

Статистичний портал WhoScored поставив 27-річному українцю за матч проти Аяччо оцінку 7,0, яка розцінюється як вище середнього на тлі інших гравців Страсбуру.

Портал SofaScore оцінив виступ Соболя аналогічним балом 7,0.

Трохи вище оцінки український фулбек отримав від ресурсів FlashScore (7,1) і FotMob (7,3).

Оцінки Едуарда Соболя за матч проти Аяччо: