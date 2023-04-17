Франция

Дивіться відео найкращих моментів матчу французької Ліги 1, що відбувся 16 квітня 2023 року, 21:45.

У тридцять першому турі французької Ліги 1 Марсель на Велодромі приймав одного з претендентів на виліт — Труа.

Уже на другій хвилині зустрічі "провансальцям", у стартовому складі яких не знайшлось місця Руслану Маліновському, удалось відкрити рахунок зусиллями Вітіньї Олівейри, після чого гра перейшла під управління команди Ігора Тудора.

Оскільки ні до, ні після перерви гостям не вдалось перехопити ініціативу, Марсель продовжував чинити тиск на чужі ворота, і в підсумку відзначився голами під завісу першого тайму та на початку другого, після чого його головний тренер дозволив собі випустити на поле Маліновського, але команда в підсумку завершила матч пропущеним м’ячем.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Марсель — Труа у французькій Лізі 1:

Марсель — Труа 3:1

Голи: Вітінья, 2, 64, Ундер, 40 — Балде, 90+1.

Марсель: Лопес, Клос, Колашинац (Баї, 76), Мбемба, Жиго, Каборе, Верету, Ронжьє, Ундер (Паєт, 81), Санчес (Маліновський, 76), Вітінья.

Труа: Галлон, Бальде, Рамі (Бані-Зукру, 70), Палмер-Браун, Сальм'є (Поросо, 46), Ларусі, Куаме, Агуме (Рен-Аделаїд, 77), Роні Лопеш (Угбо, 70), Балді, Одобер (Палаверс, 70).

Попередження: Агуме, Куамі.