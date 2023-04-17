Франция

Півзахисник Ніцци розповів про свої враження від виступів у Франції.

Валлійський півзахисник Аарон Ремзі минулого літа знайшов собі нове місце роботи у французькій Ніцці, яка з ним у складі в поточному сезоні не без проблем намагається піднятись від екватора турнірної таблиці до зони єврокубків.

Незважаючи на не найбільш удалу кампанію в історії "орликів", клуб усе одно хоче продовжити взаємини з 32-річним виконавцем на більший термін.

І, як можна зрозуміти з останнього інтерв’ю Ремзі, він також був би не проти залишитись у Франції на тлі відносно стабільного сезону особисто для себе.

"Коли я підписував перший контракт із Ніццою, для мене все тут було блискучим. Від поточного бачення ролі клубу в національному футболі до того, як вони хотіли розвиватись у майбутньому.

Я все ще хотів грати на високому рівні, довести, що я можу це робити. Ніцца було ідеальним місцем для того, щоб робити це.

Наразі, коли я вже трохи часу побув у системі цього клубу, як можу відповідально заявити, що це дуже сильний колектив і наразі він перебуває на підйомі.

Що ж до Франції в цілому, то тут дуже важка ліга. Багато фізики, м’яч літає від одних воріт до інших. Серія А в цьому плані є більше побудованою на тактиці, більше спрямованою на захист із низькими блоками.

Окрім цього, у Італії дуже помітний розрив між провідними командами та аутсайдерами. У Франції ця межа або взагалі відсутня, або її дуже складно відчути саме під час гри.

Але найбільше я, звичайно, сумую за Прем’єр-лігою. Це чемпіонат позаземного рівня", — заявив валлійський виконавець.

У поточному сезоні Ремзі зіграв 30 матчів, забивши один м’яч та віддавши дві гольові передачі.