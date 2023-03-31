Франция

Валлієць є одним із найбільш високооплачуваних гравців клубу.

Півзахисник Ніцци Аарон Ремзі продовжить контракт із французьким клубом. Про це повідомляє L’Equipe.

За інформацією джерела, 32-річний валієць скористається опцією у своїй угоді, яка продовжить його контракт на один рік.

Також зазначається, що опція продовження контракту прив'язана до кількості проведених матчів футболіста.

В даний час Аарон заробляє 100 тисяч євро на місяць і є одним із найбільш високооплачуваних гравців у складі "гімнастів".

Цього сезону Ремзі провів 27 поєдинків, у яких забив один гол та віддав дві результативні передачі.