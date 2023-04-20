Франция

Гравець хоче виходити на поле частіше.

Контракт німецького півзахисника англійського Манчестер Сіті Ілкая Гюндогана добігає завершення наприкінці поточного сезону.

Наразі 32-річний виконавець відверто говорить під час інтерв’ю, що не має жодних досягнутих домовленостей із будь-яким клубом, тоді як раніше повідомлялось, що каталонська Барселона дуже близька до його підписання.

Оскільки футболіст отримає статус вільного агента, якщо його поточний клуб не зробить рішучий крок убік оновлення угоди, він зможе самостійно обрати для себе наступний клуб.

У цьому плані не останню роль відіграють фінансові можливості колективів, і саме тому французький Парі Сен-Жермен планує найближчим часом запропонувати Гюндогану контракт, який за умовами значно перевищуватиме той, що може забезпечити каталонський колектив.

Окрім цього, у Барселони є проблеми з керівництвом іспанської Ла Ліги, які в підсумку впливають на заробітні платні, що виплачує клуб гравцям поточного складу та може запропонувати новачкам.

У поточному сезоні на рахунку Ілкая 41 матч, п’ять голів та п’ять результативних передач.