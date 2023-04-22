Франция

Дивіться відео найкращих моментів матчу французької Ліги 1, що відбувся 21 квітня 2023 року, 22:00.

У рамках тридцять другого туру французької Ліги 1 напередодні відбулась зустріч поміж Анже та Парі Сен-Жермен.

Чинні чемпіони країни швидко вийшли вперед завдяки зусиллям нападника Кіліана Мбаппе, а ще до завершення першої пів години ігрового часу на рахунку найкращого в історії бомбардира клубу опинився й другий м’яч.

У подальшому ПСЖ сконцентрувався на утриманні рахунку, а після перерви з його боку майже не створювалась реальна загроза воротам суперників.

Дійшло навіть до того, що команда Крістофа Галтьє пропустила на останніх хвилинах основного часу, однак у підсумку втримала переможний рахунок.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Анже — ПСЖ у французькій Лізі 1:

Анже — ПСЖ 1:2

Голи: Тьюб, 87 — Мбаппе, 9, 26

Анже: Бернардоні — Валері, Камара (Тьюб, 69), Унтонджі, Бамба, Калумба — Абделлі, Менді, Юну — Баоя (Тайбі, 88), Ньяне (Сіма, 69).

Доннарумма — Рамос, Маркіньйос, Перейра — Хакімі, Солер (Верратті, 62), Руїс, Вітінья (Заїр-Емрі, 88), Бернат (Бічіабу, 89) — Мессі, Мбаппе.