Франция

Дивіться відео найкращих моментів матчу французької Ліги 1, що відбувся 22 квітня 2023 року, 22:00.

У рамках тридцять другого туру французької Ліги 1 напередодні відбулась зустріч у рамках "олімпійського" дербі поміж Ліоном та Марселем.

Гості, із Русланом Маліновським у стартовому складі, захопили ініціативу на полі принципових суперників уже з перших хвилин, і в підсумку завершили тайм забитим голом, тоді як "ткачі" не спромоглись навіть влучити в площину воріт у поодиноких атаках.

Проте після перерви Ліон зумів перехопити ініціативу й забезпечив собі гол посеред тайму за участі найкращого бомбардира — Ляказетта.

Однак утримати бодай нічию в домашніх умовах команда Лорана Блана так і не зуміла, бо на першій компенсованій хвилині Мало Гюсто зрізав м’яч у власні ворота.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ліон — Марсель у французькій Лізі 1:

Ліон — Марсель 1:2

Голи: Ляказетт 68 – Ундер 45, Густо 90+1 (автогол).

Ліон: Лопеш, Діоманде, Ловрен, Лукеба, Тальяфіко, Тіаго Мендес (Лепенан, 81), Толіссо, Какре, Шеркі (Жеффіньо, 80), Барколя (Гюсто, 80), Ляказетт.

Марсель: Лопес, Клос, Колашинац, Жиго, Балерді, Каборе, Верету, Маліновський (Вітінья, 83), Ронжье, Ундер, Санчес.

Попередження: Діоманде (30), Колашінац (55), Толіссо (56).