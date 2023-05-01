Франция

Дивіться відео найкращих моментів матчу французької Ліги 1, що відбувся 30 квітня 2023 року, 21:45.

У рамках тридцять третього туру французької Ліги 1 напередодні відбулась зустріч поміж Марселем та Осером на стадіоні Велодром.

Хорватський фахівець Ігор Тудор звітного вечора вирішив обійтись без українського півзахисника Руслана Маліновського й у підсумку його команда мала відчутні складнощі зі здобуттям трьох очок.

Уже на 33 хвилині гри "провансальці" були змушені виймати м’яч із сітки власних воріт за підсумком поодинокої атаки суперників, які за перший тайм не назбирали й 30% володіння м’ячем.

Тиск на Осер у подальшому виключно зростав, проте Марселю знадобилось підсилення з лави для запасних та ледь не повний обсяг часу, що залишався до завершення гри для того, аби здійснити подвійний постріл на початку останньої чверті ігрової години.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Марсель — Осер у французькій Лізі 1:

Марсель — Осер 2:1

Голи: Ундер, 75, Санчес, 77 — Туре, 33.

Марсель: Лопес, Каборе (Тавареш, 46), Колашинац (Балерді, 90), Мбемба (Гендузі, 71), Жиго, Клос, Верету, Ронжье, Ундер (Баї, 89), Санчес, Вітінья (Пає, 70).

Осер: Раду, Жанв'є, Жубал, Пелленар (Дюжимон, 86), Зедадка, Равелосон, Мшангама (Перрен, 79), Туре, Ен (Сінайоко, 79), Ньянг (Аблін, 68), Да Кошта (Сахі, 79).

Попередження: Санчес (41)