Франция

Аргентинець готовий покинути ПСЖ.

Контракт Ліонеля Мессі з Парі Сен-Жермен добігає кінця, а в аргентинця є декілька варіантів продовження кар'єри.

Як повідомляє авторитетний журналіст Ніколо Скіра, досвідчений нападник готовий покинути французький клуб вільним агентом.

Стверджується, що Ліонель Мессі отримав дві дуже щедрі пропозиції. Одна була від Аль-Хіляля, а інша від Інтера Маямі.

Звичайно, серед претендентів на аргентинця також є Барселона.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що керівництво Парі Сен-Жермен відсторонило Ліонеля Мессі на два тижні.