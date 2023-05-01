Франция

Аргентинець зробив це через контрактні зобов'язання.

У рамках 33 раунду французької Ліги 1 ПСЖ у власних стінах поступився Лор'яну з рахунком 1:3, граючи в меншості з 20 хвилини.

Нападник парижан Ліонель Мессі через декілька годин після завершення матчу полетів до Саудівської Аравії, повідомляє Le Parisien.

Стверджується, що відбулось через контрактні зобов'язання аргентинця перед аравійцями. Він є туристичним послом країни, де пробуде найближчі декілька днів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мессі прилетів у Барселону на тлі чуток про повернення у колишній клуб.