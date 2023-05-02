Франция

Аргентинець найближчим часом не допоможе своїй команді.

Нападник Парі Сен-Жермен Ліонель Мессі полетів до Саудівської Аравії відразу після поразки Лор'яну, що призвело до проблем.

Як повідомляє видання RMC Sport, керівництво паризького клуба вирішило відсторонити аргентинця на два тижні.

Стверджується, що Ліонель Мессі міг дозволити собі цю подорож лише в тому випадку, якби Парі Сен-Жермен здобув перемогу або хоча б зіграв внічию.

Головний тренер Крістоф Галтьє та радник клуба Луїш Кампуш попереджали аргентинця про це, але він не послухав.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мессі прилетів у Барселону на тлі чуток про повернення у колишній клуб.