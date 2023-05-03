Франция

Про це рішення батько аргентинської суперзірки повідомив босів парижан ще місяць тому.

Нападник Парі Сен-Жермен Ліонель Мессі точно змінить клубну прописку наприкінці цього сезону. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 35-річний аргентинець остаточно вирішив залишити ПСЖ, з яким у нього закінчується контракт улітку 2023 року.

Стверджується, що батько Мессі, Хорхе, повідомив керівництво паризького гранда про рішення свого сина ще місяць тому.

Нагадаємо, раніше ПСЖ відсторонив Мессі на два тижні через те, що той полетів до Саудівської Аравії відразу після поразки Лор'яну. Повідомлялося, що аргентинець отримав дві дуже щедрі пропозиції.