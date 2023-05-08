Франция

Коуч парижан — про матч Ліги 1.

Головний тренер ПСЖ Крістоф Галтьє висловився після матчу проти Труа (3:1) в чемпіонаті Франції.

"Ця перемога корисна з погляду нашого місця в таблиці. Команда проявила себе добре, з відмінною грою в цілому.

Гравці були дуже активні та впевнено діяли у підборі м'яча. Мої футболісти провели дуже серйозний матч як без м'яча, так і в позиційній грі. Добре показав себе Вітінья, який намагався багато потрапляти до штрафного майданчика, та Фабіан Руїс, який забив. А коли забивають півзахисники, то це завжди цікаво.

І я також побачив чудовий виступ від Уго Екітіке, який до цього мало грав. Він був дуже важливим на своїй позиції. Також варто відзначити гру Воррена. Після дискваліфікації Ашрафа я вирішив, що Уоррен буде на фланзі. Він добре працював цього тижня та дуже швидко адаптувався до позиції", — сказав тренер.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Труа — ПСЖ у французькій Лізі 1.