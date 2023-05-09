Франция

Хорхе Мессі спростував інформацію про те, що його син точно опиниться в Саудівській Аравії наприкінці сезону.

Напередодні в ЗМІ з'явилася інформація про те, що зірковий нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі, в якого закінчується контракт з Парі Сен-Жермен наприкінці сезону, точно продовжить свою кар'єру в Саудівській Аравії і вже погодив рекордний контракт.

Однак, за словами батька 35-річного аргентинця Хорхе Мессі, на даному етапі ні з яким клубом не погоджено майбутній перехід, а рішення щодо майбутнього його сина буде ухвалюватися наприкінці сезону.

"Ні з одним клубом немає абсолютно нічого щодо наступного сезону. Все це ми вирішуватимо наприкінці кампанії.

Нічого не підписано, не узгоджено і немає ніяких усних домовленостей. Все це лише фейкові новини з використанням імені Лео", — цитує слова батька Мессі журналіст Фабріціо Романо з посиланням на офіційну заяву.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мессі точно залишить ПСЖ найближчого літа, а в Саудівській Аравії для нього готують найбільший контракт в історії футболу.