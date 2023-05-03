Франция

Аргентинець може заробити близько 400 мільйонів доларів за рік.

Нападник ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі у літнє трансферне вікно може перебратися до чемпіонату Саудівської Аравії. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, уряд Саудівської Аравії готує для 35-річного аргентинця найбільший контракт в історії футболу.

За один рік Мессі може заробити близько 400 мільйонів доларів (320 млн фунтів), що перевищить цифру в 165 млн фунтів, які щорічно виплачуються Кріштіану Роналду в Ан-Насрі.

Раніше повідомлялося, що Мессі гарантовано залишить ПСЖ наприкінці сезону на правах вільного агента.

Таке було остаточне рішення футболіста після усунення від роботи з командою на два тижні за поїздку до Саудівської Аравії після поразки у Лізі 1.

Цього сезону Мессі провів 37 матчів, у яких забив 20 голів та віддав 19 результативних передач.