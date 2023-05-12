Український футболіст має подвійний перелом носа.
Едуард Соболь, twitter.com/RCSA
12 травня 2023, 08:45
Захисник Страсбура Едуард Соболь не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє L’Équipe.
За інформацією джерела, 28-річний українець має подвійний перелом носа, який він отримав у минулому матчі Ліги 1 проти Нанта (2:0).
На початку наступного тижня Соболю проведуть операцію, після чого йому знадобиться 10 днів на відновлення.
Таким чином, українець пропустить ігри з Ніццою та Труа, після чого зустрінеться з ПСЖ, матч із яким пройде 27 травня.
Нинішнього сезону Соболь провів 13 матчів, у яких забив один гол та віддав один асист.
Після 34 турів Страсбур набрав 35 очок та посідає 14 місце у турнірній таблиці Ліги 1.