Франция

Український футболіст має подвійний перелом носа.

Захисник Страсбура Едуард Соболь не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє L’Équipe.

За інформацією джерела, 28-річний українець має подвійний перелом носа, який він отримав у минулому матчі Ліги 1 проти Нанта (2:0).

На початку наступного тижня Соболю проведуть операцію, після чого йому знадобиться 10 днів на відновлення.

Таким чином, українець пропустить ігри з Ніццою та Труа, після чого зустрінеться з ПСЖ, матч із яким пройде 27 травня.

Нинішнього сезону Соболь провів 13 матчів, у яких забив один гол та віддав один асист.

Після 34 турів Страсбур набрав 35 очок та посідає 14 місце у турнірній таблиці Ліги 1.