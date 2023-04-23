Причини відсутності українського захисника не повідомляються.
ЕДУАРД СОБОЛЬ, GETTY IMAGES
23 квітня 2023, 11:37
Страсбур у своєму твіттері опублікував заявку на майбутній матч 32 туру французької Ліги 1 проти Реймса.
До списку футболістів не потрапив український захисник Едуард Соболь, для якого це перша відсутність у заявці клубу з моменту переходу.
Причини відсутності 28-річного українця не повідомляються.
Нинішнього сезону Соболь провів 12 поєдинків, у яких відзначився однією результативною передачею.
Після 31 туру Страсбур набрав 29 очок та посідає 17 місце у турнірній таблиці Ліги 1. Від рятівного 16 місця команду відокремлює два бали.
Нагадаємо, матч Реймс — Страсбур відбудеться сьогодні, 23 квітня, о 14:00 за київським часом.