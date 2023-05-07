Франция

Поєдинок французької Ліги 1 розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Сьогодні, 7 травня, відбудеться матч 34 туру французької Ліги 1, у якому Страсбур у гостях зіграє проти Нанта.

Тренерський штаб гостей вже визначився зі стартовим складом команди, і він довірив місце на полі українському захиснику Едуарду Соболю.

Для 28-річного українця це буде друга гра поспіль у стартовому складі.

Нинішнього сезону Соболь провів 13 матчів, у яких віддав одну гольову передачу.

Після 33 ігор Страсбур та Нант мають по 32 очки і вони займають 16 та 17 місця у турнірній таблиці Ліги 1.

Матч Нант — Страсбур розпочнеться о 16:00 за київським часом.