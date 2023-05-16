Франция

Форвард Ліона Александр Ляказетт, який посідає друге місце у списку бомбардирів турніру, до списку номінантів не потрапив.

Національна спілка професійних футболістів Франції визначилася зі списком із п'яти номінантів на звання найкращого футболіста французької Ліги 1 сезону-2022/23.

Як повідомляє пресслужба UNFP, претендувати на цю нагороду будуть форвард Лілля Джонатан Девід, капітан Ланса Секо Фофана, нападники Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе та Ліонель Мессі, а також форвард Ланса Лої Опенда.

Варто зазначити, що до списку номінантів не потрапив форвард Ліона Александр Ляказетт, котрий на даний момент посідає друге місце у списку бомбардирів Ліги 1 із 25 забитими м'ячами у 32 іграх, поступаючись лише Кіліану Мбаппе із 26 голами.

Нагадаємо, раніше став відомий список номінантів на звання найкращого тренера сезону в Лізі 1.