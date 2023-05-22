Франция

Капітан ПСЖ прокоментував наближення клубу до чемпіонського титулу.

Парі Сен-Жермен здобув перемогу в гостьовому матчі тридцять шостого туру французької Ліги 1 проти Осера, завдяки чому впритул підійшов до чергового чемпіонського титулу.

Осер — ПСЖ 1:2 Відео голів та огляд матчу Ліги 1

Після завершення зустрічі капітан "червоно-синіх" Маркіньйос прокоментував події на футбольному полі.

"Це був ключовий, вирішальний матч. Ми ще не чемпіони, але вже поклали руку на трофей. Нам потрібен лише один матч, щоб здобути його.

Сьогодні я думаю, що ми трохи розслабилися, коли забили два голи. Не було особливої потреби квапитись та атакувати далі.

Проте таким чином ми наражаємо себе на небезпеку. Я вважаю, що 2:0 — усе ще небезпечний рахунок. Суперники забили гол, у них з’явилась мета забити ще та мотивація спробувати здобути нічию. Цього разу ми витримали перевагу, що, безсумнівно, дуже добре.

Тренер попросив нас бути впевненими в собі й ми намагались говорити один з одним на полі, мотивувати та підбадьорювати. Зараз кінець сезону, ми вже доклали багато зусиль для того, щоб мати такі результати, але ми не повинні розслаблятись у матчі з подібним сценарієм.

Якщо б ми сьогодні не виграли, це могло трохи ускладнити ситуацію. Перемога була важливою для здобуття титулу", — заявив бразильський виконавець.

У передостанньому турі ПСЖ гратиме в гостях у Страсбура.