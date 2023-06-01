У провансальців буде новий наставник.
ІГОР ТУДОР, GETFOOTBALLNEWSFRANCE.CO
01 червня 2023, 14:04
Відомий інсайдер Фабріціо Романо інформує, що головний тренер Марселя Ігор Тудор вже повідомив керівництву, що остаточно вирішив залишити клуб.
Своє рішення тренер озвучив й футболістам, тож вже незабаром менеджмент візьметься за пошуки нового фахівця.
Нагадаємо, Тудор очолив Марсель минулого літа. За тур до фінішу Марсель посідає третє місце у Лізі 1 і вже гарантував собі місце у кваліфікації Ліги чемпіонів.