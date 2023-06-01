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Легендарний словак вирішив повісити бутси на цвях.

Колишній капітан Наполі та національної збірної Словаччини Марек Гамшик оголосив про завершення кар'єри. Про це він повідомив у своїх соцмережах.

"Це були неймовірні 19 років професійної кар'єри. Понад 700 матчів на клубному рівні, близько 140 зустрічей за збірну Словаччини. Багато забитих голів.

Маленьким хлопчиком, я тільки мріяв, що колись маю успішну футбольну кар'єру на найвищому рівні. Футбол був моєю любов'ю, пристрастю та роботою, якою я завжди віддавав усе. Я дякую всім клубам, у яких працював.

Особливе спасибі моїй родині та найближчим друзям, які були частиною цього і завжди були поряд зі мною та підтримували мене.

І, звичайно, дякую моїм уболівальникам, які підбадьорювали й любили мене. Я завжди це дуже цінував, ви заслуговуєте на мою велику повагу. Дякую за все", — написав Гамшик в Instagram.

Останні два сезони Гамшик провів у турецькому Трабзонспорі. Рік тому він про завершення кар'єри у збірній Словаччини.