Северная Америка

Майже половину цього строку аргентинський нападник може провести в Барселоні.

Аргентинський нападник Ліонель Мессі, судячи з усього, поступово завершує свої виступи в складі французького Парі Сен-Жермен на правах дворічної угоди, що має добігти завершення вже наприкінці поточного сезону.

Разом із тим, залишається відкритим питання щодо подальшого працевлаштування аргентинського виконавця.

Наразі активно виявляють до нього інтерес його колишній клуб, каталонська Барселона, а також аравійський Аль-Хіляль з очевидною перевагою в фінансових питаннях на користь колективу з Близького Сходу.

Аби хоч трохи зменшити вплив Аль-Хіляля в питанні переговорів, Барселона вирішила долучити до підписання Мессі американський клуб Інтер Маямі, який належить футбольній суперзірці Девіду Бекхему.

При цьому через скрутне фінансове становище європейського колективу більшу частину видатків на утримання контракту аргентинського форварда візьме на себе Інтер, тоді як у Барсі Мессі проведе від шести до 18 місяців на правах оренди.

Як повідомляє іспанська преса, стартова пропозиція американців склала 200 млн євро на чотири роки контракту. Саудити пропонують ушестеро більше коштів, але за два роки.

У поточному сезоні Лео відіграв 40 матчів, забивши 21 гол та віддавши 20 гольових передач.