Франция

Француз став на захист аргентинської суперзірки.

Головний тренер ПСЖ Крістоф Галтьє підбив підсумки сезону для Ліонеля Мессі.

"Про Лео було багато сказано. Я не говоритиму про його перший сезон, коли йому довелося адаптуватися, це був його перший досвід поза Барселоною.

Цього сезону він був важливим елементом гри ПСЖ, завжди був доступний, завжди був присутнім на тренуваннях. А критику на його адресу я взагалі не вважаю обґрунтованою.

Коли тобі 35 у сезоні з чемпіонатом світу посередині, і ти забиваєш 21 гол та віддаєш 20 результативних передач... У такому сезоні він 41 раз мав визначальне значення.

Він завжди був на службі команди, він був розповсюджувачем та завершувачем. Для такого тренера, як я, була великою честю не тренувати його, а супроводжувати протягом усього сезону", – передає слова тренера ПСЖ RMC Sport.

Раніше Галтьє підтвердив, що Мессі залишить ПСЖ.