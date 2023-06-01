Франция

Епоха Лео в Парижі добігає кінця.

Аргентинський нападник Ліонель Мессі завершує свої виступи в складі французького Парі Сен-Жермен на правах дворічної угоди, що має добігти завершення вже наприкінці поточного сезону.

Як повідомляє GOAL, головний тренер паризької команди Крістоф Галтьє підтвердив, що Ліонель Мессі покине ПСЖ цього літа.

На Мессі претендує Барселона. Каталонці навіть вигадали схему із залученням Інтера Маямі для підписання Лео. За задумом, Мессі має підписати контракт із представниками МЛС улітку, після чого його віддадуть до оренди в Барселону на шість або вісімнадцять місяців, з урахуванням строків проведення американської першості.

У поточному сезоні аргентинський нападник відіграв 40 матчів, забивши 21 гол та віддавши 20 гольових передач.