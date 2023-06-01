Франция

У клубі назвали слова головного тренера помилковими.

ПСЖ спростував слова Крістофа Галтьє, який сказав, що Ліонель Мессі йде з ПСЖ.

Клуб заявив, що французький фахівець обмовився. Малося на увазі, що аргентинець проведе останній домашній матч за ПСЖ цього сезону.

"Крістоф Гальтьє помилився, коли сказав, що матч з Клермоном стане останнім для Мессі на Парк де Пренс за ПСЖ цього сезону", — цитує прес-службу клубу Le Parisien з посиланням на AFP.

Нагадаємо, що Мессі виступає за ПСЖ із літа 2021 року. На його рахунку 74 матчі, в яких він забив 32 голи і зробив 35 результативних передач.