Нова угода з 30-річним бельгійцем розрахована до 2025 року.
Уілл Стілл, ФК Реймс
02 червня 2023, 09:00
Реймс на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з головним тренером Уіллом Стіллом.
Нова угода з 30-річним бельгійцем розрахована до 2025 року.
У ході цього сезону Реймс провів дивовижну безпрограшну серію з 19 матчів у Лізі 1. Завдяки цьому Реймс займає комфортне 11 місце у турнірній таблиці Ліги 1 за один тур до фінішу сезону.
В останньому турі команда Стілла зіграє проти Монпельє. Гра пройде завтра, 3 червня, о 22:00 за київським часом.