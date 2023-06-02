Франция

Нова угода з 30-річним бельгійцем розрахована до 2025 року.

Реймс на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з головним тренером Уіллом Стіллом.

Нова угода з 30-річним бельгійцем розрахована до 2025 року.

У ході цього сезону Реймс провів дивовижну безпрограшну серію з 19 матчів у Лізі 1. Завдяки цьому Реймс займає комфортне 11 місце у турнірній таблиці Ліги 1 за один тур до фінішу сезону.

В останньому турі команда Стілла зіграє проти Монпельє. Гра пройде завтра, 3 червня, о 22:00 за київським часом.