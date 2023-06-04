Франция

Український хавбек провів на полі 80 хвилин.

Марсель у матчі останнього 38 туру французької Ліги 1 у гостях мінімально поступився Аяччо (0:1).

У цьому матчі у стартовому складі гостей вийшов український півзахисник Руслан Маліновський, який відіграв 80 хвилин, після чого його замінили.

За цей час українець віддав 23 точні передачі (79,3%), шість разів пробив по воротах (три в площину), виграв одне єдиноборство, 10 разів втратив м'яч, тричі сфолив, двічі обіграв суперника та втратив один гольовий момент.

Портал WhoScored оцінив дії Маліновського у 6,5 балів, що є другою найнижчою оцінкою у складі "провансальців". Найкращим був захисник Аяччо Клеман Відаль – 8,3 бала.

Портал SofaScore оцінив українця у 6,8 балів, а найкращим був той самий Відаль — 8,2 бала.

Нинішнього сезону Маліновський провів 23 матчі, в яких забив два м'ячі та віддав одну гольову передачу.

За підсумками сезону Марсель набрав 73 очки після 38 турів та посів третє місце у Лізі 1, що гарантувало "провансальцям" путівку до кваліфікації Ліги чемпіонів.