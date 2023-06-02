Франция

Аргентинець може стати новим наставником для українця Руслана Маліновського.

Колишній головний тренер Рівер Плейта Марсело Гальярдо може очолити Марсель. Про це повідомляє Foot Mercato.

За інформацією джерела, 47-річний аргентинець є одним із головних претендетів на заміну Ігору Тудору, який уже підтвердив, що залишить "провансальців" після закінчення сезону.

Гальярдо залишив Рівер Плейт у грудні минулого року, працювавши з командою з 2014 року. Він двічі ставав переможцем Кубка Лібертадоресу. До цього Марсело очолював Насьйональ, де завершував ігрову кар'єру.

Після 37 турів Марсель гарантував третє місце у Лізі 1 та путівку до кваліфікації Ліги чемпіонів. В останньому турі "провансальці" зіграють проти Аяччо. Гра відбудеться завтра, 3 червня, о 22:00 за київським часом.