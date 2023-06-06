Франция

Півзахисник продовжить кар’єру в Парижі.

27-річний Марко Асенсіо оголосив про завершення виступів за мадридський Реал. Після завершення сезону футболіст отримає статус вільного агента.

Швидше за інших у підсумку зорієнтувався французький Парі Сен-Жермен. Як повідомляє Фабріціо Романо, футболіст підписав контракт з парижанами до 2027 року. В понеділок він успішно пройшов медогляд. Невдовзі офіційно оголосять про перехід.

У складі "галактікос" футболіст загалом провів 285 матчів, забивши 61 гол та віддавши 32 гольові передачі.