Англія

Португалець може піти в оренду.

Лейпциг пропонував за 20-річного хавбека Ліверпуля Фабіу Карвалью 12 млн євро, але мерсисайдці відповіли відмовою. Про це повідомляє Sky Sport.

За інформацією джерела, Ліверпуль готовий віддати Карвалью в оренду або продати з умовою зворотного викупу, оскільки мерсисайдський клуб бачить великий потенціал в португальцеві.

У 13 матчах минулого сезону АПЛ Карвалью забив 2 голи.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Маунт залишається однією з ключових цілей Ліверпуля.