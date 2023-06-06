Португалець може піти в оренду.
ФАБІУ КАРВАЛЬЮ, GETTY IMAGES
06 червня 2023, 10:25
Лейпциг пропонував за 20-річного хавбека Ліверпуля Фабіу Карвалью 12 млн євро, але мерсисайдці відповіли відмовою. Про це повідомляє Sky Sport.
За інформацією джерела, Ліверпуль готовий віддати Карвалью в оренду або продати з умовою зворотного викупу, оскільки мерсисайдський клуб бачить великий потенціал в португальцеві.
У 13 матчах минулого сезону АПЛ Карвалью забив 2 голи.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Маунт залишається однією з ключових цілей Ліверпуля.