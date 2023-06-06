Іспанія

Коуч продовжить тренувати команду.

Головний тренер Бетіса Мануель Пеллегріні запевнив, що продовжить тренувати іспанський клуб.



"У мене залишилося два роки контракту. Сподіваюся, зможу їх відпрацювати. Хочемо, щоб команда продовжувала рости та розвиватися, щоб не розчарувати очікування людей.

У майбутньому дуже важко знати, що станеться. Але в принципі у Бетісі у мене залишилося два роки контракту — не бачу жодних причин не продовжувати працювати тут. Сподіваюся, ми не підведемо людей, маючи надію на подальше зростання", — цитує Пеллеріні relevo.

За підсумками сезону 2022/2023 Бетіс посів шосте місце та зіграє в Лізі Європи.