Франция

У паризькому клубі готові вислухати пропозиції щодо марокканця.

ПСЖ сформував список гравців, із якими хоче розлучитися влітку, повідомляє RMC.

Зокрема, паризька команда готова розглянути продаж Ашрафа Хакімі. В останні місяці Хакімі стало менш комфортно в Парижі, а в ПСЖ стурбовані скандалами довкола гравця. Якщо захисник заявить про бажання змінити клуб, його не утримуватимуть.

Також ПСЖ готовий продати гравців, які регулярно виходили у стартовому складі – Неймара та Марко Верратті.

У сезоні-2022/23 Хакімі провів 28 ігор за ПСЖ: на його рахунку 5 голів та 3 асисти.